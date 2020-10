Santiaguero Eduardo Roca Salazar «Choco»cumple 71 años

Posted in

El santiaguero Eduardo Roca Salazar, pintor y grabador cubano, más conocido como «Choco», Premio Nacional de Artes Plásticas, cumple 71 años de edad.

«El Sistema Caguayo envió un caluroso abrazo a este artista que ha enaltecido tanto la cultura cubana y que ha sido reconocido como uno de los mejores pintores cubanos de todos los tiempos.» «Sus raíces, representadas con inmensa fuerza marcan sin duda la visualidad del acontecer plástico nacional. ¡Muchas Felicidades!»

El santiaguero Eduardo Roca Salazar nació el 13 de Octubre de 1949.

Choco realizó estudios en la Escuela de Instructores de Artes en 1963 y en la Escuela Nacional de Arte en 1970. Se graduó de Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Ha realizado una importante labor docente en instituciones de la especialidad en Cuba y España.

Obras del santiaguero Eduardo Roca Salazar son atesoradas en Cuba por el Museo Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau y las instituciones de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana.

Obras de El Choco también se exponen en el extranjero: Chicago, EUA; Museo de la Estampa, México DF; Museo Kochi, Japón; Fundación Miró, Palma de Mallorca, España; Colección privada César Gaviria en Colombia y en instituciones de Suecia.

Santiaguero Eduardo Roca Salazar y sus actividades profesionales

El Choco en exposiciones personales:

1976: Galería Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

1977: «Hombres de Mocha». Galería Habana, La Habana, Cuba.

1978: Galería Orinete, Santiago de Cuba, Cuba.

1980: Galería Barrio Viejo, Estocolmo, Suecia.

1981– «Dos Artistas Contemporáneos Cubanos: Eduardo Roca (Choco) y Nelson Domínguez». Galería Misión, San Francisco, California, EE.UU

1982 Galería de Arte del Grabado Francisco Javier Báez, Plaza de La Catedral, La Habana, Cuba

1984: Galería Pirámide, México.

1987: «Cosas sueltas». Galería Plaza Vieja, La Habana, Cuba.

1989: Sala Provincial del Palacio de Málaga, España/Castillo de Chinchón, Madrid, España.

1990: Galería Remo Croce, Roma, Italia.

1992: «Una transparencia cubana». Centro de Prensa Internacional, La Habana, Cuba.

1993- Galería Alonso, Bogotá, Colombia/»Para el amigo sincero». Foro Cultural Coyoacanense, México.

1994– Fundación Joan Miró, Palma de Mallorca, España.

1995: Galería Atlántica, La Coruña, España.

1996: «En la zona del crepúsculo». Castillo Sotomayor, Galicia, España/Museo de Bellas Artes, Tokio, Japón.

1997– Museo Yokohama, Japón.

1998– Museo de Grabados, Buenos Aires, Argentina/»De Muros y Transparencias». Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, Cuba.

1999: Galería Promo-Arte, Tokio, Japón/»Sorteando los caminos». Galería La Acacia, La Habana, Cuba.

2000– «Social, intelectual y chic…». Museo del Ron, La Habana/ Galería Promo-Arte, Tokio, Japón/Galería París, Francia.

2001:»Cuban Styles» 2001. Somarts Gallery, San Francisco, EE.UU./ «Cuban Styles» 2001.

1ra Pinto Gallery, Washington DC. EE.UU./»Al filo del milenio». Museo de las Américas, San Francisco, Puerto Rico

«Pinturas y Grabados». Casal de S’hereu, Fires Llucmajor, Palma de Mallorca, España.

2002– «Entrar o no entrar». Museo Erasto Cortés, Puebla, México.

2003– El Soplo de la Vida. Centro de Cultura Casa Lamm. DF, México Grafica del Choco. Galería de Arte Oscar Fernández Morera. Sancti Spíritus, Cuba Gráfica Cubana. Museo-Taller Erasto Cortés. Puebla, México.

2004 Abanico de Posibilidades. Museo Nacional de Bellas Artes. Habana, Cuba.

2005 Choco. Centro Cultural Infanta Cristina. Pinto, Madrid, España. Los dioses de Choco. Museo Emilio Bacardí, Santiago de Cuba, Cuba.

2008 Colour and Rhythm from Cuba. The Chambers Gallery. Londres, Inglaterra. Alas con puntas. Memorial José Martí. La Habana, Cuba.

2009 Choco y la sinceridad del Color. Asociación Garco. Puebla, México.

2010 Más allá del borde. Galería Villa Manuela. La Habana, Cuba.

2011 Reencuentro. Homenaje a Antonia Eiriz. Casa Antonia Eiriz. Cuba.

2012 Retazos del Sol. Latin Art SpaceMulticulturel Arts Center Cambridge. Boston, EE.UU. Havana to Harlem. Caribbean Cultural Center. Boston, Estados Unidos.

2013 Retazos del Sol. Valley Arts, Firehouse Gallery, Nueva Jersey, EE.UU.

2015 Materia Prima, XII Bienal de La Habana, La Habana, Cuba.

Pintor santiaguero El Choco evoca raíces afrocubanas.

Exposiciones Colectivas del santiaguero Eduardo Roca Salazar

1976: Expo-Cuba. París, Francia

1978: Galería de la Asociación de Pintores de Luanda, Angola. Angola. Presencia de la Mujer, Galería U.N.A.P. Angola.

1989: Sala Provincial del Palacio de Málaga, España. Sala de Ateneo de Arosa, España. Sala de la UXT. Vigo, España. Castillo del Chinchón, Madrid, España. Sala Edificio Wonder, Barcelona, España. III Concurso de Dibujo. El Ferrol, La Coruña, España. Museo Regional de Querétaro, México.

1992: Galería Pedro Domec, México. Presencia de Cuba en las fiestas de Querétaro. Museo Regional de Querétaro, México.

1993: Galería Alonso. Bogotá, Colombia.

1995: XI Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, Puerto Rico.

1996: El amor y el papel. Taller experimental de gráfica. La Habana, Cuba.

1997: Manierismo magistral. Taller de Serigrafía, La Habana, Cuba. Grabados cubanos. Taller Experimental de gráfica. La Habana, Cuba. Homenaje a Pablo. Galería Los Oficios, La Habana, Cuba. De los orígenes a la exclusividad. Hotel Santa Isabel, La Habana, Cuba. Bienal de Grabado de Pequeño Formato. Santo Domingo.

1998: Salón de Grabado. Argentina. Bienal de Saporo, Japón. Salón de Arte Contemporáneo, La Habana, Cuba. Homenaje al Ballet. Galería Habana, La Habana, Cuba. IV Trienal Internacional de exhibición de grabados. Kochi, Japón Afrocuban Contemporary Graphic Art, The Kennedy Center. Washington, EE.UU. La joven estampa. Casa de las Américas. La Habana, Cuba. Madrid, Habana, Madrid. Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. La Habana, Cuba. Cercle d’Art Contemporain, Maison Mathieu. Montpellier, Francia. Exposición conmemorativa 100 años Inmigración Japonesa a Cuba. PROMO-ARTE. Tokio, Japón.

2000: Aquí y ahora. Memorial José Martí, La Habana, Cuba. Contemporary Art Today. Tokio, Japón. Obras Contemporáneas. Casa Mathieu. Le Cailar, Francia.

2001:The Latin American and Caribbean. Contemporary Art Today. Promo -Arte. Tokio, Japón. Latin American Art Gallery. Tokio, Japón. Por el arte por la vida, Museo Nacional de Santiago de Chile. Seis artistas, seis colores, Hoshigaoka Art Village, Japón. Visiones de Pablo. Sala Majadahonda. La Habana, Cuba.

2002: I Bienal Internacional de Arquitectura de La Habana. Convento San Francisco de Asís. La Habana, Cuba Visiones Plásticas en el Arte del Vitral. CODEMA Nacional. La Habana, Cuba.

2003:Cuban Cantos. Prince Arthur Fine Arts, Toronto, Canada. Pintura cubana de hoy. Fundación Guayasamín. Quito, Ecuador.

2004-2000 …social, intelectuar y chic(Choco, Diago, Mendive). Museo del Ron, La Habana; Casino Municipal de Biaritz, Francia; Atenas, Grecia Cuban Contemporary Arts Exhibition. National Art Gallery. Malasia Trece pintores cubanos de hoy. Palma de Mallorca, España

2005: Seis artistas cubanos. Centro Egipcio para la cooperación cultural internacional. Cairo, Egipto. Feria de ARCO. Madrid, España. De todo un poco, arte cubano. Galeria L’Ariete. Ponte San Pietro, Italia.

2006: Pintura cubana. Galeria Espacios, Madrid, España. Feria de ARCO. Madrid, España. El vuelo del bronce.(1er Simposio Internacional sobre fundición a la cera perdida en Weiβensee) Galerie Flierl, Berlín, Alemania. Subasta Habana. La Habana, Cuba. Subasta de Arte Latinoamericano. Fernando Durán, Madrid, España. Artistas Cubanos Contemporáneos. Galería de la institución Planette de la Decouverte. Beirut, Líbano. Confluencias. Palacio Clavijero. Michoacán, México. Compay Segundo, 100 años. Museo de Bellas Artes, La Habana, Cuba. Un Son Para Nicolás, UNEAC. La Habana, Cuba. Ajiaco Cubano.Taller mayor 28. Madrid, España.

2007: Proyecto Espacio, Galería Teatro Alcazar, Madrid, España. Artistas cubanos Contemporáneos. Guadalajara, España. Instrucción manual. Casa América, Madrid; Milán; Gran Palacio de Bellas Artes. París, Francia. Onze artistes cubains. Centre Culturel Le Manoir, Ginebra, Suiza. Contemporary Cuban Graphlcs. Lobby Gallery. Nueva York, EE.UU.

2008: Alas con puntas. Memorial José Martí, La Habana, Cuba.

2009: Arte contemporáneo cubano. Pabexpo, La Habana, Cuba.

2010: Feria de ARCO. Madrid, España. Cuba avant-garde. Xin Dong Cheng Espace for Contemporary Art, Pekín, China. Rostros de Mella. 32 Festival Internacional del nuevo cine Latinoamericano, La Habana, Cuba.

2011: Monstruos devoradores de energía. Sevilla, Barcelona, España.

2012: Bola Viva, Pintura cubana de hoy. Centro Cultural Gabriel Garcia Márquez. Bogotá, Colombia Beyond the frame. Cuban Art in London. 40 años de grabado en Cuba. Espacio para el arte cubano, Nueva York. Texturas sin Palabras. Bienal de la Habana, Cuba.

2013: Beijing Art Expo. Pekín, China. Reencuentro, Cuba – Angola. 22 Feria Internacional del Libro, Cuba 2013. Colores del sonido. Festival Leo Brouwer. Galeria Servando Cabrera, La Habana.

2015: Visiones cruzadas. Arte Cubano contemporáneo. Alberto Linero Gallery, Miami, EE.UU.

Choco y sus Premios y distinciones

Colecciones del santiaguero Eduardo Roca Salazar

Sus obras se encuentran en: Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba; Casa de las Americas, la Habana, Cuba, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, Cuba; Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba; Museo de África, Chicago, EE.UU.; Museo de la Estampa, D.F. México; Museo de Querétaro, México; Fundación Joan Miró, Palma de Mallorca, España; Fundación Ludwig, Alemania; Museo de la Universidad de Tama, Japón; Galería Franco, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Museo de Kochy, Japón.