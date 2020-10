Posted in

Por: Sigfredo Barros

Santiago de Cuba llega al primer tercio de la serie 60 nacional con mejores dividendos y está entre los cinco primeros que más batalla dan. Este fin de semana jugará frente a Granma en el Guillermón Moncada.

Santiago de Cuba ante Artemisa en la pelota nacional

Contra viento y marea, a pesar de sufrir una pandemia como nunca la había padecido la humanidad, la Serie 60 Nacional de Béisbol llega a su primer tercio cumpliendo todas las medidas sanitarias con disciplina ejemplar, desde los peloteros y árbitros, hasta el último de los trabajadores en las provincias

Experimentado Luis Tissert Méndez #27 – de Las Avispas de Santiago de Cuba

Contra viento y marea, a pesar de sufrir una pandemia como nunca la había padecido la humanidad, la Serie 60 Nacional de Béisbol llega a su primer tercio cumpliendo todas las medidas sanitarias con disciplina ejemplar, desde los peloteros y árbitros, hasta el último de los trabajadores en las provincias.

Despertar de las Avispas Santiago, equipo de la provincia Santiago de Cuba. Serie 60 de la pelota cubana.

El resultado no podía ser otro: no hay ningún atleta con síntomas y la justa se encamina hasta la primera mitad, sin afectaciones aparentes, lamentando solo la ausencia de público, pero comprendiendo que sin distanciamiento físico no es posible ganarle la batalla a la COVID-19.

El batazo que decidió la victoria de Santiago frente a Industriales en el Guillermón Moncada. Primera Subserie. Ambos perdieron el invicto.

Seie 60:: Deportivamente hablando, la justa tiene a cinco equipos batallando en la cima, los dos finalistas del pasado año, Matanzas y Camagüey, junto a dos de los históricos, cuyos enfrentamientos son considerados clásicos de clásicos por la afición: Industriales y Santiago de Cuba.

«A Santiago de Cuba se le exige mucho y eso es bueno, porque demuestra el cariño y la confianza de la afición, pero a la vez entraña un compromiso de hacerlo todo bien». Foto: Tomada de Sierra Maestra digital

Un quinto elenco se suma ahora, Cienfuegos, en cuarto escaño, a un juego del lugar de honor (por encima de Industriales que está a 1,5 del liderato, en el quinto lugar), demuestra que no importan las ausencias de estelares cuando hay voluntad y deseos de regresar a la élite. Los santiagueros se hallan empatados con los yumurinos en la segunda plaza, a medio juego del puntero Camagüey.

Edilse Silva decidió el partido en el Guillermon. Foto: Boris Luis Cabrera

Luego viene un pelotón entre los cuales se encuentran Sancti Spíritus y Granma, con serias aspiraciones de entrar entre los ocho clasificados para la postemporada.

Y detrás, entre los que se niegan a ser eliminados, pero tienen en su contra una pésima arrancada, laman la atención dos excampeones, los Leñadores tuneros y el tres veces titular Ciego de Ávila, este último empatado en los puestos 13-14 con Guantánamo.

Existen varias teorías afirmando que los bateadores entran en forma en un torneo más rápidamente que los lanzadores, en buena medida por la utilización por los primeros de máquinas de bateo capaces de tirar rectas y rompimientos, mientras los serpentineros solo dependen de su brazo.

Desconozco si lo anterior es rigurosamente cierto, pero desde hace algunos años en nuestra Serie Nacional los bateadores comienzan desbordados, con varios promediando por arriba de los 400, en tanto los serpentineros acumulan promedios de carreras limpias por encima de cinco, con gran cantidad de bases por bolas.

Por supuesto, la Serie es muy joven aún, faltan 50 juegos en los que, como es costumbre en este dificilísimo deporte, cualquier cosa puede suceder. Esperemos a ver si el balance ofensiva-pitcheo encuentra el nivel adecuado y si la rivalidad existente tiene aliento para llegar hasta el final.

Serie 60 de Béisbol Cubano

SERIES QUE COMIENZAN HOY

IJV-PRI (Capitán San Luis), IND-ART (26 de Julio), MAY-CFG (5 de Septiembre), MTZ-VCL (Augusto César Sandino), CAV-CMG (Cándido González), SSP-LTU (Julio Antonio Mella), GRA-SCU (Guillermón Moncada) y HOL-GTM (Nguyen Van Troi).

Por: Maricel Duporté

Con un Calos Font, crecido en la lomita, las Avispas santiagueras evitaron la barrida ante los gallos espirituanos en el tercer choque particular que se jugó en el coloso indómito de la atual Serie 60 de la pelota cubana.

Contrario a los dos primeros encuentros de la Serie 60, las Avispas santiagueras impulsadas por su hombre proa, Santiago Torres, desataron una ofensiva de once inatrapables, con ocho carreras, sin errores al campo.

En este juego de la Serie 60 , de las Avispas santiagueras, en este punto, hay que destacar tres buenas atrapadas que evitaron malas consecuencias, dos en los jardines, del guante de Yeri Martinez en el derecho, y Yoelkis Guibert en el central y la otra del torpedero, Marcos Fonseca.

Las tres primeras carreras de las Avispas santiagueras en este partido salieron del madero de Santiago Torres, Edilse Silva y Yoelkis Guibert, quienes conectaron cuadrangulares en el primero, tercero y cuarto ining respectivamente.

A partir de ahí, las Avispas santiagueras se soltaron a batear, y los once hits conectados, incluyendo el tercer vuelacercas de Marcos Fonseca produjeron las ocho carreras de la victoria.

Ahora las Avispas santiagueras se ubican en la segunda plaza de la tabla de posiciones con 17 y 8 igual que Matanzas, a medio juego del lider Camagüey, con 17 y 7.

Este fin de semana, las Avispas santiagueras recibe en el Guillermon Moncada a los alazanes de Granma