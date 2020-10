En Exámenes de Ingreso a la Educación Superior más de 20 mil 300 estudiantes cubanos

Posted in

Por: Yailén Aguilar Rodríguez

Santiago de Cuba, CMKC, Radio Revolución.- Los Exámenes de Ingreso son asumidos por los estudiantes aspirantes del Instituto Preuniversitario Rafael María de Mendive de Santiago de Cuba que desean ingresar a la Universidad, para ello, primero fue Matemática, correspondiente, a un calendario de tres pruebas a vencer.

Exámenes de Ingreso constituyen un importane proceso de pruebas a la universidad, y que movilizan a muchos familiares, amigos, vecinos, allegados, en fin, deviene en un hecho de impacto social en la provincia Santiago como en el resto del país.

El primer Exámenes de Ingreso tras la impresionante concurrencia en la salida de la institución docente, de los familiares acompañando a sus hijos a cumplir su Sueño, educadores satisfechos por el trabajo.

Los Exámenes de Ingreso a la universidad transcurren en una fase atípica tras reanudado el final del curso escolar 2020-21 y en medio de nuevas medidas sanitarias por el peligro de contagio por la covid-19, incluso, al calor del paso hacia la “nueva normalidad” anunciada por el Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez.

Sobre los Exámenes de Ingreso opinan los estudiantes que esta primera prueba de matemática no estuvo difícil, muchos aprovecharon las restricciones y se quedaron en casa preparándose con las teleclases y ha sido la familia el principal factor para superar este paso inicial: la prueba de ingreso a la univesidad.

Ahora a esperar Español el día 13 e Historia el 16.

Exámenes de Ingreso a la Educación Superior

Hijos de la compleja situación epidemiológica que durante meses ha atravesado Cuba, en lucha tenaz contra el SARS-CoV-2, son los cambios, adecuaciones, precisiones y ajustes que, como otros organismos e instituciones, ha debido hacer el MES, incluso en la programación de los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

Por lo demás, el calendario en cuestión cumple lo dispuesto por el organismo en sus resoluciones 48 y 49 del año 2020, respecto al ingreso, la continuidad y culminación de estudios en este nivel de enseñanza una vez que la situación del país lo permita.

Para más información o cualquier aclaración, los interesados pueden acudir a los centros de enseñanza superior o al Ministerio, de lunes a viernes en el horario de ocho y media de la mañana a una de la tarde, o contactar por el teléfono 78305470, el correo electrónico dircom@mes.gob.cu o el sitio web del MES.

Bajo preceptos de rigor, transparencia, calidad, y cumpliendo los protocolos sanitarios, se desarrollan en Santiago de Cuba las tres pruebas de ingreso a la Educación Superior, a la cual acuden bachilleres de todas las fuentes de acceso al curso regular diurno, incluidos los Institutos Preuniversitarios de la provincia.

El calendario de pruebas abrió tras un mes de ardua preparación de los educandos, quienes respaldados por un centenar de entrenadores, consumaron su programa intensivo, con vistas a un óptimo resultado en esta provincia, por más de cinco años entre las de mejor índice de aprobados en estos exámenes en el país.

Desde la propia reanudación del curso escolar 2019-2020, el pasado primero de septiembre, en la localidad se dispuso todo lo necesario -recursos, condiciones sanitarias, horarios especiales y cobertura profesoral- para ejecutar este plan de sistematización de contenidos, que abarcó clases, asesoramiento, comprobaciones periódicas, y repasos en las también efectivas casas de estudio.

Muchos hoy salieron de las aulas sonrientes, como desenlace del esfuerzo, otros dubitativos, y también algunos preocupados, común cuando se trata del examen de Matemáticas, primero del cronograma y al decir de la mayoría de los chicos uno de los más fuertes, según los resultados anuales del territorio en esta materia.

Según indicaciones ministeriales excepcionales, en este curso se concederá carreras a todos los solicitantes, con prioridad a los de mejor resultado, luego a quienes no superen las pruebas de ingreso, y después al resto de los egresados de preuniversitario interesados, aunque no hayan acudido a la convocatoria, paso que no obstante es esencial si de ganar la carrera preferida se trata.

Exámanes de ingreso en Cuba

Hablamos de más de 20 mil 300 aspirantes de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas, Camagüey, Cienfuegos, Villa Clara y Mayabeque, y el municipio especial Isla de la Juventud, que constituyen el 55, 2 por ciento del potencial de alumnos de bachillerato que deben presentarse a las pruebas de ingreso en el país.

Proceso de exámenes de ingreso a la Educación Superior (I Parte).