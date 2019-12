Fidel de la Guadalupe Blanc Rodríguez, Profesor de Química regresa a su escuela santiaguera

Por Betty Beatón Ruiz

Santiago de Cuba, Lunes 23 de diciembre de 2019, CMKC, Radio Revolución. – “Mi profe es lo máximo, chévere, aunque exigente hasta más no poder”, comenta Álvaro, mientras Rodolfo asegura estar sorprendido con él: “Creímos que con sus años sería aburrido, cansón, pero nada de eso, da unas clases excelentes, y está actualizado en todo”.

A María Carla lo que más le impresiona es su elegancia: “!Cómo tiene guayaberas! Siempre se combina muy bien, y no solo nos habla de química, también lo hace del amor, de la ciudad y su historia, de cosas cotidianas… es una suerte que esté en nuestra aula”.

Criterios similares tienen otros alumnos de la secundaria básica Francisco Maceo Osorio de Santiago de Cuba cuando se le pregunta por Fidel de la Guadalupe Blanc Rodríguez, profesor de la asignatura de Química, con más de 30 años en el ejercicio del magisterio y reincorporado al sistema de educación luego de seis años de disfrutar en casa de la jubilación laboral.

“Decidí volver incentivado por la remuneración salarial a partir del incremento al sector presupuestado en el país, pero junto al beneficio del bolsillo he tenido la suerte de estar en un colectivo de compañeros y estudiantes que me hacen sentir que volver ha sido un soplo de vida.

“Son ya 68 años de edad, una etapa en la que uno cree que no queda nada nuevo por experimentar y no es así. Reincorporarme a la docencia me tiene muy animado, tengo motivaciones nuevas para actualizarme, leer, prepararme metodológicamente mejor.

“Los alumnos de este 2019 no son como los de antaño, nada que ver. No es que sean mejores o peores, la esencia está en su dinámica, esa que marcha al ritmo vertiginoso de las nuevas tecnologías, de la sociedad de la información y el conocimiento, y eso me reta cada jornada.

“Aprovechadas adecuadamente esas tecnologías, se convierten en un apoyo increíble al aprendizaje. Por ejemplo, estamos hablando de la densidad de un líquido y le puedo decir a un alumno que busque en el diccionario de su celular qué es un aerómetro, o los remito a que profundicen en el portal web CubaEduca.

“Es maravilloso todo lo que está pasando hoy en la educación cubana, se lo digo yo que he pasado por diferentes etapas, ahora aprecio muchas fortalezas aunque no dejan de existir retos como el buscar más integración entre familia, escuela y comunidad.