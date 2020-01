El Moncada de cuartel a Escuela, Alegría y Martiano por Excelencia.

Texto y fotos: MsC. Santiago Romero Chang

Audio: Cary Ferriol Solán

Santiago de Cuba, Viernes 24 de enero de 2020, CMKC, Radio Revolución. – Cómo Martí iba a morir en el año de su aniversario 167 de natalicio, primero, los niños y las niñas de Santiago de Cuba impedirían -como siempre- semejante ofensa y, por eso, en el primer cuartel convertido en escuela y hoy museo 26 de Julio, se respondió con la sinceridad por quienes “sí saben querer”.

Aquí, en la plazoleta central del “Centro Escolar 26 de Julio” se pintó a Martí de Alegría y Grandeza, con cantos infantiles y derroches de magias, bailes, danzas, actuaciones del Grupo de Payasos de la Casa de la Cultura “Josué País”, y todo, después del depósito de ofrendas florales ante el busto central a la memoria del Héroe Nacional de Cuba, obra ubicada en el jardín principal que comparte la dirección de Educación con la mencionada institución docente.

Como la acción mayor previa a las actividades centrales por el aniversario 167 del natalicio de José Martí, se decidió una gran fiesta de los pioneros y no pudo ser mejor. Allí escuché satisfacción de los más pequeños, de maestros y directivos del “Centro Escolar 26 de Julio”, incluso, de los trabajadores de servicios y familiares de los alumnos.

Lo más atractivo fue la interacción de la payasina Vainilla de la Casa de la Cultura Josué País y de un Pánfilo muy chistoso para los niños y niñas en una jornada invernal, pero cargada de sentimientos por quienes son innatos defensores del “hombre sincero de donde crece la Palma”.

Gracias por los organizadores de esta gran descarga pioneril martiana cargada de sinceridad, de Amor, de Zapaticos de Rosas, de Versos Sencillos y no de reguetón; de retosos y cantos, de mirada humana y coros infantiles.

Martí y los niños:



El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso: el niño puede hacerse hermoso aunque sea feo; un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso.

Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su hermana, para que nadie se la ofenda: el niño crece entonces, y parece un gigante.

Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo.

Los niños saben más de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían.

En carta a Manuel Mercado el 3 de agosto de 1889 José Martí expresó: ” A nuestros niños los hemos de criar para hombres de su tiempo y hombres de América“.

Expresaba el Apóstol en 1881: “de amar las glorias pasadas se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas”.

En la despedida, recordé a Silvio Rodríguez en la actualidad de sus versos de El necio:

Para no hacer de mi ícono pedazos,

para salvarme entre únicos e impares,

para cederme un lugar en su parnaso,

para darme un rinconcito en sus altares.

Me vienen a convidar a arrepentirme,

me vienen a convidar a que no pierda,

mi vienen a convidar a indefinirme,

me vienen a convidar a tanta mierda.



yo no sé lo que es el destino,

caminando fui lo que fui.

allá dios, que será divino.

yo me muero como viví,

yo me muero como viví.