Siempre hay Motivos para Celebrar la VIDA.

Centenaria santiaguera

Por: Yailén Aguilar Rodríguez

Santiago de Cuba, Lunes 23 de marzo de 2020, CMKC, Radio Revolución.- A la santiaguera “Diosgracia” la sorprenden hoy sus 105 AÑOS con una Lucidez Envidiable. Mientras asumimos con responsabilidad la amenaza que representa el Coronavirus Covid-19 a la Mayor de las Antillas, hay una familia de Santiago de Cuba, haciendo un alto para celebrar la vida de la integrante mas longeva de casa, porque no todos los días un ser humano llega a 105 años con toda la vitalidad.

Este 22 de marzo, Diosgracia Coss Donatien, quien su nombre intuitivamente se pudiera asociar con el agradecimiento a Dios, suma una hoja mas al compacto calendario de su existencia.

Por el domicilio ubicado en Carretera del Morro # 78 entre calle 3 y Gasómetro reparto Mariana de la Torre, transitaron familiares, vecinos y amigos, para no dejar pasar por alto una ocasión especial. Por supuesto, respetando las medidas higiénico – sanitarias, de estricto cumplimiento ante la situación que vive el país.

Diosgracia, es fruto de la unión de Juan Coss y Alfonsina Donatien, dos santiagueros vinculados a las luchas por la independencia de la patria. Desde su nacimiento en Mil 915, en el poblado de Ongolosongo la anciana que hoy se vuelve noticia, ha ido acumulando muchas anécdotas por contar. Principalmente, aquellas referidas a su participación como colaboradora del Movimiento 26 de Julio, generación activa que cumplió el anhelo de libertad.

Para sorpresa de todos, Diosgracia asegura estar al corriente de esa “gripe mala” que esta acabando en el mundo y hasta sugiere remedios naturales basados en sus orígenes afrodescendientes.

De igual manera, comparte el secreto para cumplir tantos años y hace sugerencias a las nuevas generaciones basadas en hábitos saludables de alimentación que ella siempre pone en práctica.

Las experiencias vividas se multiplican en sus canas y en las arrugas extendidas por su cuerpo. Como es de suponer, para quien ha transitado por más de un siglo; sus sentidos, aunque un tanto deteriorados por el implacable tiempo, no han debilitado su fuerza interior para velar por la crianza de sus sobrinos. Ya que Diosgracia decidió no casarse nunca por dedicarse al cuidado de una hermana enferma. El Amor lo encontró en sus allegados, a quienes ayudó a criar y formarse como hombres y mujeres de bien.

A la par del festejo y compromiso de nuestra casa radial CMKC Radio Revolución en sus 90 años de Excelencia y Distinción, decidimos compartir la “Historia de Vida” de Diosgracia Coss Donatien, una santiaguera que este domingo llega a 105 años de edad, en un contexto de amor y agradecimiento por permanecer entre sus seres queridos, con toda la voluntad de seguir cumpliendo Sueños.