Santiago de Cuba por el desarrollo estomatológico

Clínica Estomatológica Santiago de Cuba

Por: Indira Ferrer Alonso

Santiago de Cuba, Viernes 24 de enero de 2020, CMKC, Radio Revolución. – La detección precoz de tumores, la prestación de servicios de calidad en todas las especialidades y la prevención activa de enfermedades fueron temas que centraron el análisis de los resultados de Estomatología en la provincia, al cierre de 2019.

En reunión de trabajo de los directivos del sector, trascendió que la tarea más perentoria en este territorio es detectar tempranamente el mayor número posible de casos de lesiones malignas y premalignas de la boca; pues solo así se avanzará en el control y prevención del cáncer bucal.

Los asistentes coincidieron en la importancia de la sistematicidad y el alcance de la pesquisa en las comunidades, con un adecuado enfoque de riesgo. Intencionar la búsqueda de signos de alarma en fumadores, consumidores habituales de alcohol y en familias con antecedentes de la enfermedad, son tareas que pueden evitar o atenuar el doloroso proceso que conlleva el cáncer de boca.

En este sentido, la doctora Sucel Peña, especialista en Maxilofacial de la Clínica estomatológica provincial Mártires del Moncada, llamó la atención sobre la urgencia de sensibilizar a los profesionales del ramo para asumir rigurosamente las acciones de control de este tipo de afecciones.

“Es triste recibir a un paciente cuando está en un estadio avanzado de la enfermedad porque requiere tratamientos quirúrgicos mutilantes, más la quimioterapia y la radioterapia; y es doloroso ver pacientes jóvenes, que fallecen.

“Los estomatólogos tenemos una ventaja que no tienen otros especialistas para detectar precozmente el cáncer: nuestro campo de trabajo es visible. Hay que ver y palpar, si nuestros profesionales de las áreas de salud van a hacer ‘terreno’ que se lleven guantes porque hay lesiones iniciales que no duelen, que no presentan alteraciones macroscópicas, pero son duras; y si el estomatólogo no palpa cuando revisa y el paciente no siente dolor, no se detecta la afección hasta que está en una fase más avanzada”, comentó.

Si bien constituye un objetivo prioritario el diagnóstico de enfermedades malignas de la boca en etapa temprana, Santiago de Cuba no logró cumplir este indicador en 2019, al registrar tres defunciones más que en 2018. Los municipios de Contramaestre, Mella, Palma Soriano, San Luis, Songo-La Maya y Tercer Frente presentan resultados deficientes en este aspecto.

Positiva fue, en el año que finalizó, la prestación de servicios con el 100% de las clínicas en funcionamiento. La doctora Cristina Perdomo, responsable de la sección provincial de Estomatología, informó que se realizaron 3 164 736 consultas, alrededor de 34 700 atenciones más que las previstas para el período.

Asimismo, se concluyeron 15 830 tratamientos de prótesis, cifra que excedió en más de un centenar lo planificado.

Santiago de Cuba obtuvo resultados meritorios también en la cobertura de atención estomatológica a la población de 60 años y más; en los servicios a extranjeros –que aportan divisas al país-; y en la atención de la salud bucal de los jóvenes soldados del Servicio Militar.

Otros aspectos debatidos en el encuentro, fueron la necesidad de capacitar al personal de los departamentos de Admisión y archivo de la red estomatológica del territorio; así como exigir y controlar la organización de este importante componente de las clínicas.

También se fustigó el insuficiente monitoreo de la actividad comunitaria y de prevención de estomatólogos y tecnólogos en los consultorios del Médico de familia y las escuelas.

Perdomo explicó, que sobre la base de estas y otras dificultades, las proyecciones de trabajo para el presente año se encaminarán a consolidar el desempeño de los directivos, con énfasis en el control sistemático de la labor asistencial y preventiva en las comunidades.

Asimismo, se priorizan las acciones del Programa de detección precoz del cáncer bucal; y se adoptan estrategias de trabajo a tenor de las características de cada territorio para lograr un mayor alcance y calidad de todos los procesos que tienen lugar en los servicios estomatológicos.