Washington nos tiró a matar y seguiremos vivos

Banderas cubanas en el desfile por el primero de mayo en Santiago de Cuba.

Foto: Santiago Romero Chang.

Por: Milagros Pichardo

Fotos: Santiago Romero Chang

Santiago de Cuba, Sábado 4 de enero de 2020, CMKC, Radio Revolución. – En 2019 el Gobierno de Estados Unidos, junto al segmento anticubano muy influyente dentro de la actual administración, se esmeró en llevar a la máxima expresión el agravamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países

Durante el discurso de clausura del iv Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que «En el año 61 de la Revolución nos tiraron a matar y estamos vivos».

Resistencia popular en Santiago de Cuba a tres años de la desaparición física de Fidel Castro Ruz, eterno líder de la Revolución cubana. Foto: Santiago Romero Chang.

Ninguno de los 12 meses del año quedó libre de las medidas, sanciones o multas que buscan asfixiar nuestra economía y dañar al pueblo cubano:



Línea del tiempo 2019



Enero

16. El Departamento de Estado amenazó que estudiaría la posibilidad de activación del Título III de la Ley Helms-Burton.



Febrero

14. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso una sanción de 5 512 564 dólares a la empresa AppliChem GmbH.

20. Donald Trump renovó el decreto de emergencia nacional sobre Regulación del anclaje y movimiento de embarcaciones con respecto a Cuba.

26. El Departamento de Estado publicó un comunicado de prensa luego del referéndum constitucional en Cuba, sobre el cual señaló con impotencia: «Todo el proceso ha estado marcado por un teatro político cuidadosamente gestionado y la represión del debate público».



Marzo

4. El Departamento de Estado anunció la decisión de permitir que, a partir del 19 de marzo y al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se presenten demandas judiciales en tribunales de Estados Unidos únicamente contra empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas elaborada por ese Gobierno en noviembre de 2017 y actualizada un año después.

11. El Departamento de Estado anunció una actualización absurda de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que señala la incorporación de cuatro nuevas subentidades.

15. La embajada de EE. UU. en La Habana informó que reduciría la validez de la visa b2 para los ciudadanos cubanos a tres meses con una sola entrada.



Abril

5. La OFAC incluyó en su lista de sancionados a 34 embarcaciones propiedad de la petrolera venezolana Pdvsa, así como dos compañías de Liberia y Grecia, alegando que presentan servicio para el envío de crudo a Cuba.

8. La administración de Donald Trump canceló el acuerdo firmado cuatro meses atrás entre las Grandes Ligas del Béisbol (MLB) y la Federación Cubana de este deporte.

9 al 15. La OFAC impuso sanciones a Standard Chartered Bank; a Acteon Group Ltd. y a su subsidiaria 2h Offshore y a las filiales europeas de UniCredit Group en Alemania, Austria e Italia por aparentes violaciones de las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos.

12. La OFAC sancionó a cuatro empresas que operan en el sector petrolero de Venezuela y a nueve buques que se destinan a la transportación del crudo venezolano.

17. El secretario de Estado de ee. uu., Mike Pompeo, ofreció declaraciones a la prensa anunciando la activación total del Título iii de la Ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo de 2019.

24. El Departamento de Estado actualizó la Lista de Entidades Cubanas Restringidas.



Mayo

10. El Departamento del Tesoro y la Oficina de la Vocera del Departamento de Estado emitieron comunicados de prensa para informar sobre sanciones contra dos embarcaciones por transportar petróleo de Venezuela a Cuba.



Junio

4. La OFAC y el Buró de Industria y Seguridad (BIS) anunciaron cambios regulatorios, fundamentalmente, en el sector de los viajes. Las medidas incluyeron la eliminación de los contactos «pueblo a pueblo» y la denegación de licencias para viajes en cruceros, embarcaciones recreativas y aeronaves privadas.

13. La ofac impuso sanciones a las compañías estadounidenses Expedia Group Inc., Hotelbeds usa Inc. y Cubasphere Inc.

20. Inclusión injustificada de Cuba en el Nivel 3 del Informe de Trata de Personas.



Julio

3. El Departamento del Tesoro incluyó a la empresa Cubametales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados.

25. El Departamento de Estado anunció mediante comunicado oficial una actualización de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas.



Agosto

21. Mike Pompeo emitió un comunicado de prensa mediante el cual expuso que ee. uu. continuaría utilizando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar los recursos de Cuba.



Septiembre

6. La OFACc actualizó las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos al imponer un límite de hasta mil usd por trimestre a las remesas familiares y suspender las transferencias relacionadas con Cuba que tengan su origen y destino fuera de EE. UU. (U-Turn).

13. El presidente Donald Trump prorrogó por un año más la vigencia de la Ley de Comercio con el Enemigo para Cuba.

17. La OFAC incluyó en su enfermiza persecusión a tres individuos y 17 compañías, al alegar que estuvieron involucradas en el transporte de petróleo a Cuba.

19. El Departamento de Estado emitió un comunicado oficial mediante el cual anunció la expulsión de dos funcionarios cubanos de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas y la restricción de movimiento al resto del personal.

24. La OFAC arremete contra cuatro compañías y cuatro buques relacionados con el transporte de petróleo venezolano.

26. Como migaja electoral a la derecha anticubana, incluyen al General de Ejército y su familia en la lista de sancionados en virtud de la sección 7031 (c) que prohíbe su entrada en EE. UU..

30. El Departamento de Estado anunció mediante comunicado oficial restricciones de visa a funcionarios cubanos asociados a programas de cooperación médica internacional.



Octubre

1. La OFAC impuso una sanción de 2 718 581 dólares a la compañía General Electric.

18. Anuncian nuevas enmiendas como la denegación de licencias para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas o el impedimento de reexportación a Cuba de artículos extranjeros que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses. Ese mismo día, Mike Pompeo emitió un comunicado de prensa, en el cual condenó las supuestas violaciones a los derechos humanos en contra del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer.

25. El Departamento de Transporte anunció la suspensión de todos los vuelos de aerolíneas estadounidenses desde EE. UU. a Cuba, con excepción de los dirigidos al aeropuerto internacional José Martí de La Habana.



Noviembre

01. Inclusión de Cuba en Memorándum Presidencial anual sobre Trata de Personas y consiguiente prohibición de otorgamiento de fondos federales para intercambios culturales y educacionales.

15. El Departamento de Estado anunció una actualización de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas y se adicionaron cinco nuevas entidades.

16. Inclusión absurda del ministro del Interior Julio César Gandarilla Bermejo y sus hijos en la lista de sancionados, en virtud de la sección 7031 (c) que prohíbe su entrada en EE. UU..

26. La OFAC anunció la inclusión de la empresa Corporación Panamericana s.a. en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).



Diciembre

3. La OFAC anunció mediante comunicado oficial la inclusión de seis buques en la Lista de sdn por transportar crudo a Cuba.

20. Inclusión arbitraria de Cuba en una Lista Especial de Vigilancia, en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998.



La respuesta cubana

A inicios de años el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país publicó una declaración rechazando la amenaza de activación del Título iii de la Ley Helms-Burton: «Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado».

Con respecto a la disposición de Estados Unidos de obstaculizar los viajes de ciudadanos cubanos, el Minrex plantea que «esta decisión impone altos costos económicos a los viajes familiares y de intercambio en múltiples áreas… Cuba reitera su voluntad de continuar trabajando para garantizar el flujo creciente de viajeros en ambos sentidos de manera regular, ordenada y segura».

Ante la cruzada estadounidense contra los profesionales de la salud cubana, la Cancillería de nuestro país afirmó: «Es inmoral e inaceptable que se cuestione la dignidad, la profesionalidad y el altruismo de los más de 400 000 colaboradores cubanos de la salud que, en 56 años, han cumplido misiones en 164 naciones».

Durante la presentación del proyecto de Resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en Nueva York, el 7 de noviembre de 2019, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, planteó: «En los últimos meses, el Gobierno del Presidente Donald Trump ha iniciado una escalada en su agresión contra Cuba, con la aplicación de medidas no convencionales, para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país desde diversos mercados mediante sanciones y amenazas a los buques, navieras y compañías de seguros. Su objetivo, además de afectar la economía, es dañar el nivel de vida de las familias cubanas. El Gobierno de los Estados Unidos sí es responsable».

En el mes de diciembre el Minrex emitió una declaración en la que se confirma que: «Los más recientes acontecimientos en la región confirman al Gobierno de Estados Unidos y a las oligarquías reaccionarias como los principales responsables de la peligrosa convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe».

Durante 2019, la administración Trump se ensañó en aplicar medidas y sanciones de toda índole contra nuestro país, ya en este 2020, con la medida amenazadora y calumniosa contra nuestro ministro de las far, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, que le prohibe su entrada a EE. UU., se evidencia que mantendrán la misma hostilidad, pero lo que está seguro es que aunque nos tiren a matar, nos mantendremos vivos y firmes.

