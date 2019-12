Falleció el Héroe de la República de Cuba Harry Villegas Tamayo

Santiago de Cuba, Lunes 30 de diciembre de 2019, CMKC, Radio Revolución. – Villegas Tamayo manifestó sus ideas revolucionarias desde joven, así como su simpatía por la lucha que se libraba contra la dictadura del general Batista

El general de brigada de la reserva Harry Antonio Villegas Tamayo (Pombo) falleció, a los 81 años de edad, en la madrugada de este 29 de diciembre en La Habana, como consecuencia de una disfunción múltiple de órganos.

Nacido el 10 de marzo de 1938, en Yara, en la antigua provincia de Oriente, Villegas Tamayo manifestó sus ideas revolucionarias desde joven, así como su simpatía por la lucha que se libraba contra la dictadura del general Batista, por lo cual participó en huelgas estudiantiles, venta de bonos y en otras acciones que le permitieron ganarse el respeto y la admiración de sus compañeros.

A finales de noviembre de 1957 se incorporó a la lucha insurreccional en la Sierra Maestra bajo las órdenes del Comandante Ernesto Che Guevara,donde participó en varias acciones combativas.

Por su destacada participación en los combates, disciplina, espíritu de sacrificio y valentía fue seleccionado por el Che para integrar la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo, con la que libró combates en Banao,Fomento, Cabaiguán, Placetas, Remedio y Caibarién, así como en la batalla de Santa Clara, entre otras.

Su quehacer internacionalista también fue intenso, lo cual se demuestra en hechos relevantes tras su incorporación a los grupos comandados por el Guerrillero Heroico, que brindaron su concurso solidario al pueblo del Congo, y posteriormente al de Bolivia, en cuya gesta guerrillera en ese país latinoamericano intervino en innumerables combates, demostrando arrojo y tenacidad sin límites.

Igualmente cumplió misión internacionalista en la República de Angola en dos oportunidades.

En su vida profesional como combatiente y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ascendió en grado militar desde soldado hasta general de brigada en 1994, Ocupó diferentes responsabilidades, tales como jefe de Regimiento de la División de Tanques, jefe de la Brigada de la Frontera, primera trinchera antimperialista, hasta jefe de la Sección Política del Ejército Occidental.

Los méritos acumulados por Villegas Tamayo lo hicieron acreedor de la condición de fundador del Partido Comunista de Cuba, militancia que mantuvo hasta su muerte, en tanto fue también diputado a la Asamblea

Nacional del Poder Popular y Vicepresidente de la Dirección Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Por su entrega recibió diferentes condecoraciones del Consejo de Estado y del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entre las que sobresalen el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba, así como la Orden Ernesto Che Guevara, de Primer Grado, Camilo Cienfuegos, y Orden Antonio Maceo, la Orden Por el Servicio a la Patria en las FAR, y las medallas conmemorativas 20, 30, 40, 50 y 60

Aniversario de las FAR, entre otras.

La vida y obra del general de brigada Harry Antonio Villegas Tamayo constituye ejemplo de modestia, honestidad y entrega sin límites a su profesión, a las FAR y a la Revolución, a la que unió su lealtad

infinita al Comandante Ernesto Che Guevara, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Por su voluntad, su cadáver fue cremado y sus cenizas serán expuestas este lunes, desde las 9:00 a.m. hasta las 11.00 a.m. en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, donde se le rendirán los honores militares funerales hacia el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. (Redacción Nacional)