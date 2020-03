Este 23 de marzo tuitazo en saludo al aniversario 90 de la CMKC

Aniversario 90 de la CMKC

Este 23 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana, tendrá lugar un tuitazo en saludo a los 90 años de la CMKC.

CMKC realizó su primera transmisión oficial el 23 de marzo de 1930 desde el Club San Carlos, en el edificio que actualmente ocupa la Casa municipal de Cultura Miguel Matamoros, en la calle San Pedro, esquina a Aguilera.

Se consideró desde su salida al aire como una poderosa estación radiodifusora de la Radio Víctor Corporation bajo el control de la acreditada firma M. Martínez. e hijo, Agentes en Santiago de Cuba de los afamados productos Víctor.

En la sede del Club San Carlos sólo estuvo por espacio de dos años, pues el tercer piso de este edifico es destruido casi completamente por el terremoto que ocurrido el 3 febrero de 1932. Luego se traslada a las instalaciones del Grop Catalunya, en la Calle Enramadas entre Carnicería y Calvario (actualmente Sala Van Troi), teniendo como administrador a Guillermo Leyte Vidal y como propietario a un señor de apellido Suñol. Después de ese momento comienza todo una peregrinación por varios locales de la Ciudad de Santiago de Cuba, también cambia de dueño en diferentes periodos de su existencia.

En 1946 es ubicada en el edificio situado en Aguilera # 511 entre Reloj y Clarín, en este último local se produce un proceso de consolidación, que se enmarca precisamente en el auge que en todo el país vive la radio cubana, por ser fuente de enriquecimiento dado el carácter eminentemente comercial.

La dirección compuesta por Raúl Soularí Hechavarría y el Doctor José M. Berenguer Mestre propicia a la emisora una mayor consolidación y estabilidad.

Su programación era musical e informativa y con varios espacios para la publicidad La emisora se hace fuerte en estos campos y se enfrenta con gran ventaja no solo a las emisoras ubicadas en Santiago, sino también a algunas nacionales. Contaba con un valioso cuerpo de corresponsales ubicados en las más importantes ciudades de la antigua provincia oriental. Se fortalece el trabajo informativo del área de su cobertura técnica y cuenta con los servicios de una agencia internacional de noticias, siendo esta la única emisora del interior del país que tiene esta instalación de teletipo.

Al tiempo que la emisora se fortalece desde el punto de vista técnico y profesional y gana prestigio en la audiencia, comienza a dar muestras de plena identificación con las luchas populares a través de periodistas, dirigentes sindicales y obreros que se convirtieron en voceros de la opinión del pueblo. Las filas del movimiento 26 de Julio, se nutrieron de varios trabajadores de esta emisora que en más de una ocasión se vieron enfrentados a las fuerzas policiales de la tiranía, censurados y perseguidos y la emisora clausurada. Una muestra de la gran valentía e intransigencia fueron los enormes carteles que a lo ancho de la calle Aguilera proclamaban: “Amordazadas pero no vencidos”.

En estas acciones se destaca la figura de la periodista Gloria Cuadras de la Cruz, que en su programa Cuba Libre mantenía una constante denuncia al gobierno. El periodista Armando Núñez también se destacó por reflejar de forma crítica los hechos más relevantes del panorama político de la provincia.

El noticiero de CMKC conquistó una enorme audiencia en todo Oriente a través de las secciones “Chicho timbrazo” y “El machete reformado” a cargo del periodista y locutor Ruperto Pérez López, las que tuvieron tal repercusión en el pueblo, que provocó la agresión contra este periodista y el operador Argelio Vistel Powell, los que fueron golpeados y obligados a tomar Palma Cristi y luego abandonados en un lugar distante de la ciudad, hecho que Fidel denunciara desde México a través de un artículo publicado en le revista Bohemia, en respuesta a unas declaraciones hechas por el General Chaviano.

La emisora también sirvió de tribuna a dirigentes sindicales estudiantiles, sindicales y de otros sectores como José Ramírez Cruz, líder campesino.

Ya en plena lucha guerrillera contra las fuerzas de la tiranía en la Sierra Maestra, el Comandante en Jefe Fidel Castro, envía al noticiero CMKC una larga misiva en la que se expone al país un análisis de la situación política imperante y se plantean los lineamientos de la lucha revolucionaria que se lleva a cabo en las montañas.

A finales de 1958, all tener noticia de la fuga del tirano, el Comandante en Jefe Fidel Castro se traslada a Palma Soriano, donde se encuentran los equipos de Radio Rebelde y desde allí llama a las emisoras del país a formar cadena con las “7RR” para el llamado a la huelga general revolucionaria. En Santiago de Cuba, Noel Pérez Batista, locutor de CMKC, responde al llamado de Radio Rebelde y comienza a retransmitir los partes de la emisora revolucionaria. Es así como, cuando aún las fuerzas de la tiranía están en las calles santiagueras, CMKC es el vehículo que difunde al pueblo las orientaciones de Fidel. Horas más tarde, el Comandante en Jefe hace su entrada a Santiago de Cuba al frente de la Columna 1 y se produce su llegada, tras la victoria, a la emisora ubicada en Aguilera # 511 altos. En las oficinas de la redacción del noticiero se instala y desde allí se mantiene informando de la situación que vive el país.