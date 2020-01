Evalúa Salvador Valdés Mesa la zafra en Santiago de Cuba

3 de enero de 2020 22:01:29

Por: Eduardo Palomares Calderón y Dilbert Reyes Rodríguez

Santiago de Cuba, Sábado 4 de enero de 2020, CMKC, Radio Revolución.

La necesidad de realizar una zafra eficiente, que contrarreste las afectaciones económicas ocasionadas por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, fue reiterada por el Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, al evaluar la marcha de la contienda azucarera en Santiago de Cuba.

Luego de una detallada información ofrecida en cada uno de los centrales recorridos sobre la prioridad concedida por el país a la campaña, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido examinó su comportamiento industrial, el suministro de caña, la calidad del azúcar, el estado del transporte y la maquinaria agrícola, y la preparación del recurso humano.

Según directivos y productores cañeros del ingenio Paquito Rosales, del municipio de San Luis, tras la inestabilidad industrial y problemas en el corte y tiro de la caña en los inicios, la fábrica ha mejorado la eficiencia, de ahí que una vez resueltos determinados insumos para camiones, la existencia de suficiente materia prima y la experiencia del colectivo deben sellar la materialización del plan asignado.

«Eso no puede fallar aquí ni en ningún otro lugar –apuntó Valdés Mesa–, porque no se trata de moler para cumplir y ya, sino de la recuperación exigida en un sector estratégico que no puede quedarse en la historia, la tradición y cultura de la nación, que debe por el contrario mostrar que cada central es un emporio aportando riquezas a la economía.

«Las cosas hay que hacerlas bien a partir de una azúcar de calidad que permita cumplir las toneladas que consume el país y exportar mucho más, que entre otros recursos aporte alcohol para medicamentos, rones y vinos, que contribuya con la miel a la alimentación animal, que genere electricidad y entregue biomasa para la energía limpia».

A estos aspectos añadió el imperativo de administrar celosamente los cuantiosos recursos que cada contienda demanda, y en especial el combustible, así como tener en cuenta que mediante la cadena productiva que generan esos derivados, se benefician en sus puestos de trabajo y con ello las familias alrededor de un millón de cubanos.

En el central Julio Antonio Mella, del municipio de Mella, motivó satisfacción el comportamiento de los dos tándem del coloso que decide la zafra en la provincia, y la determinación de su personal de cumplir el 1ro. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el compromiso fijado, que incluye el refino de la canasta básica de buena parte del territorio oriental.

«El reto es ponerle caña –apreció el Vicepresidente cubano–, y extraer toda la energía eléctrica derivada de fuerte la inversión realizada en la generación de vapor, pues esta fábrica funciona bien y con la preparación de su fuerza debe corroborar que más que recursos lo que decide muchas veces es la inteligencia de nuestros trabajadores».

Por su parte en el Dos Ríos, de Palma Soriano, insistió en desterrar problemas subjetivos que han frenado el ritmo productivo en un ingenio llamado a elaborar azúcar para la exportación, que cuenta con suficiente caña de calidad para cumplir esa tarea, que ha recibido los recursos solicitados y tiene completa una plantilla de valiosos directivos y especialistas.

Tanto Lázaro Expósito Canto, como Beatriz Johnson Urrutia, máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, respectivamente, y quienes en todo momento acompañaron al alto dirigente cubano, expusieron la estrategia trazada en cada lugar para asegurar el plan técnico económico del territorio y la atención al personal.

Con toda la caña con que cuenta, una industria mejor preparada que en años anteriores, la entrada de recursos y una fuerza industrial y agrícola preparada, Valdés Mesa aseguró que Santiago de Cuba debe cumplir el sagrado compromiso con la economía de la nación y alistarse eficientemente en las proyecciones para el desarrollo azucarero hasta el 2030.

Por su importancia para la agricultura cañera y no cañera, así como para la sustitución de importaciones y la exportación una vez a plena capacidad, el alto dirigente cubano también visitó muy próximo al Dos Ríos la que en este primer trimestre debe convertirse en la más importante planta de bioproductos del país.

Arodis Caballero Núñez, director del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, y Héctor Lorenzo La O Hechavarría, a cargo de la inversión ascendente a más de 15 millones de pesos, explicaron el principio de fermentaciones biológicas que permitirála obtención de gluticid, nitrofix y bioenraiz.

A preguntas de Valdés Mesa, ambos añadieron que estos fungicida, biofertilizante y fitohormona, que entregará la moderna instalación prácticamente concluida en lo civil y tecnológico, tienen una alta demanda en cultivos priorizados como el tabaco, el arroz, la caña y la papa, y que en su importación actualmente el país invierte millonarios montos.

Hacer zafra con conciencia económica

Al final de la tarde del propio viernes, el Vicepresidente de la República de Cuba continuó en la vecina provincia de Granma su periplo por dos de las cuatro industrias azucareras del territorio que intervienen en la presente zafra; en las cuales se informó sobre las causas de los retrasos en los planes de molienda de cada uno.

Acompañado por Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y Yanetsy Terry, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, visitó primero el central Arquímedes Colina, de la comunidad de Mabay, en el municipio de Bayamo, donde conoció que, tras una arrancada mala, los últimos días evidencian una recuperación progresiva del rendimiento industrial, en correspondencia con una calidad superior de la caña en corte y la reducción del tiempo perdido por roturas.

Llamó la atención sobre las enormes reservas de la fábrica para reponerse de los baches iniciales y resarcir con rendimientos superiores los atrasos en las entregas de azúcar crudo y refino, e insistió en vigorizar el trabajo con los hombres a fin de elevar la disciplina tecnológica y no burlar operaciones industriales imprescindibles, que permitan aprovechar mejor las condiciones favorables de un clima actual con pocas lluvias, temperaturas más bajas y cañas de buenos parámetros.

Resaltó la urgencia de aplicar una estricta conciencia económica en cada nivel y área de trabajo, con el propósito de promover el ahorro permanente, la reducción de los costos por tonelada, incrementar las producciones derivadas para incorporar más rubros a las ventas y acabar de cerrar filas contra el robo de combustibles y otros insumos claves de la zafra.

Ya en la noche, intercambió con directivos y obreros del central Bartolomé Masó, en el municipio homónimo.