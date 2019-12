La calidad de las series nacionales de béisbol

El zurdo artemiseño Geonel Gutiérrez como refuerzo de las Avispas de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Jueves 19 de diciembre de 2019, CMKC, Radio Revolución. – La calidad de las series nacionales es directamente proporcional a los resultados internacionales, y hoy esa relación se expresa con letal crudeza

Por: Oscar Sánchez Serra

Cambiarías la estructura actual de la Serie Nacional? Si nos guiamos por las emociones que estamos viviendo en el final de la temporada es como para responder que no. La interrogante ha tomado los pasillos beisboleros y es junto al enigmático epílogo de la campaña por la clasificación a los play off, la comidilla de la pelota en Cuba.(Granma)

Coincido con quienes afirman que la calidad de las series nacionales es directamente proporcional a los resultados internacionales, y hoy esa relación se expresa con letal crudeza. Pero también hemos dicho que no llenaremos ese torneo casero de atributos si antes el talento no se muestra en suficientes partidos de formación.

Lo que pasa hoy es que los peloteros llegan al principal escenario competitivo a aprender y a fijar conocimientos, lo cual hace sufrir a la arista cualitativa.

Nuestras series han pasado por varios esquemas. En las 59 versiones hemos tenido calendarios con 13 totales de juegos diferentes (27, 30, 36, 39, 65, 99, 66, 78, 51, 75, 48, 87 y 90); el número de equipos anda por siete (4, 6, 12, 14, 18, 16, y 17), y ocho han sido los formatos para encontrar al campeón.

Pasamos 24 temporadas con un diseño de todos contra todos y el vencedor era quien más ganaba y menos perdía, excepto en la edición 11, en la cual un empate en la cima entre Azucareros y Mineros obligó a una serie extra, y no se cayó el mundo. Sin embargo, no concebimos –me incluyo– hoy el espectáculo sin los play off.

Desde la 25 a la 28, tras la ronda preliminar, clasificaban dos por cada zona (oriental y occidental) y se definía el campeón en un todos contra todos; en la 29 se decidió incluir a los play off, los dos primeros por el título, y tercero y cuarto por lo que sería la medalla de bronce.

En la 30 y la 31, concluida la clasificatoria, dos equipos de occidente y otro par de oriente se enfrentaban en semifinales y los ganadores disputaban el cetro; de la 32 a la 36, la serie fue dividida en cuatro grupos y clasificaba el mejor de cada uno para jugar un play off en el este y otro en el oeste, y los vencedores luchaban por el banderín.

A partir de la 37 y hasta la 51, al agotar la fase clasificatoria, cuatro plantillas orientales y otras tantas de occidente se enfrentaban, en play off de cuartos de finales, dejando lista la escena para los cuatro semifinalistas, de donde salían los dos aspirantes a la corona; en la 52 llegaron las dos vueltas de hoy, solo que hasta la 55 clasificaban ocho, tras concluir los primeros 45 partidos, tomando cinco refuerzos, el titular se obtenía mediante el duelo entre los vencedores de los cotejos semifinales.

En la siguiente contienda tomamos la actual, cuya diferencia es que en esa 56 campaña, después de los 45 iniciales, cuatro continúan de manera directa y del cinco al ocho, en play off de tres juegos de comodines, dirimen los otros dos pasajeros para la etapa de seis. También se añadió otra toma de refuerzos, para los cuatro candidatos al galardón.

No me opongo a las modificaciones, aunque al ser tantas puede dar cierto aire de improvisación. Sin embargo, ninguna que mire el problema desde arriba creo que resolvería la deuda que tenemos con la cantidad de juegos con las cuales llegan los peloteros a lo que debe ser la meca beisbolera del país, no una escuela para enseñar algo tan complejo como jugar al béisbol.

A las series nacionales ha de llegarse a competir, porque antes se debió aprender.

Por lo pronto, la pelota nos propone un final de año intenso, vivámoslo en toda su magnitud, porque con todos sus problemas y sus desafíos es un regalo para el pueblo.

RESULTADOS DEL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019

5 de Septiembre C H E MTZ 000 010 004 5 8 0 CFG 000 000 200 2 9 0 G: Yoanni Yera (4-4). P: Miguel Lahera (5-3).

Julio A. Mella C H E SCU 020 000 001 3 11 0 LTU 010 002 14x 8 10 1 G: Wilson Paredes (4-2). P: Carlos Santiesteban (2-4). S: Yoalkis Cruz (3). HR: Yordanis Alarcón (14).

Cándido González C H E IND 020 020 10 5 12 0 CMG 000 230 00 5 9 2 Sellado por oscuridad en la baja del octavo inning. Se reanuda este lunes.